Вместо «Северных потоков»: «Газпром» готов строить газопроводы в Турцию

Выгоднее построить новые газопроводы в Турцию, чем перестраивать сотни километров «Северного потока-1» и «Северного потока-2» после их подрывов. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишут российские СМИ.

«Эксперты говорят о том, чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать очень большой кусок трубы, на большом расстоянии, и фактически на этом участке строить новый участок», - сказал он в интервью.

По его словам, для восстановления поврежденных веток газопроводов нужно поднимать заполненные «на сотни километров» морской водой трубы. «Это совершенно разные и технические, и технологические задачи», – отметил глава «Газпрома». Он подчеркнул, что Германия до сих пор не выразила желания восстановить взорванные нитки.