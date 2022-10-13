Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян накануне заявил, что «есть договоренность о подписании мирного соглашения и демаркации границ до конца текущего года» и что эта договоренность была достигнута 27 сентября во время встречи с помощником президента Азербайджана (заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев) в Белом доме, пишет газета «Грапарак».

«Примечательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал диаметрально противоположную мысль. В последние дни, говоря о мирном соглашении в узких кругах, он, в частности, заявил, что в текущем году оно не будет подписано и что вообще неизвестно, когда оно будет подписано.

Остается понять, то ли Никол Пашинян в очередной раз подкладывает мягкую подушку под головы некоторых людей, чтобы затем их удивить, подписав ночью очередной документ, как он уже делал 9 ноября 2020 года, то ли судьба договора до сих пор неясна. В парламентской фракции правящей партии уверены, что мирное соглашение не будет подписано в ближайшие месяцы и даже годы», - отмечает издание.