Azercell разворачивает в Карабахе базовые станции, работающие на солнечной энергии.

Лидирующий оператор мобильной связи расширяет свою сеть по всей стране и внедряет «зеленые» технологии.

Azercell разворачивает в Карабах е базовые станции, работающие на солнечной энергии.

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», Azercell продолжает расширение и модернизацию своей сети по всему Азербайджану. Следующий этап этого крупномасштабного проекта лидирующего оператора мобильной связи подразумевает развертывание экологически чистых технологий.

Azercell, использующий возобновляемые источники энергии для модификации своих базовых станций на освобожденных территориях, развернул в Карабахе первые базовые станции LTE, которые получают питание от солнечной энергии. Так, станции в Губадлы и Джебраиле, ранее работавшие на дизель-генераторе, были оснащены солнечными панелями для зарядки аккумуляторов. На текущий момент 60% энергии, потребляемой базовой станцией, обеспечивается солнечной энергией. Это гарантирует более экологичную работу оборудования со снижением эмиссии и меньшим потреблением энергии. Всего до конца 2023 года Azercell планирует установить в Карабахе 35 базовых станций, работающих на солнечных батареях.

Стоит отметить, что Azercell уже использует аналогичные «зеленые» станции в Гобустане и Товузе.

С августа текущего года Azercell развернул 21 новую базовую станцию в Баку и на Апшероне, а также модернизировал 490 базовых станций в Губадлы, поселке Гадрут, Джебраиле, Зангилане, Тертере, Бейлагане, Агджабеди, Лерике, Гусаре, Губе, Физули, Астаре, Шеки, Ярдымлы, Гахе, Гейчае и Ленкорани.

В рамках реализуемого проекта лидирующий оператор мобильной связи развернет более 300 новых и модернизирует около 1600 существующих базовых станций по всему Азербайджану.