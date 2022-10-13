Акар: в Черном море нет места войне

Турция приложила много усилий для обеспечения безопасности и стабильности в Черноморской зоне, не дав превратить ее в зону стратегического противостояния. Об этом заявил министр нацобороны Турции Хулуси Акар после двухдневного заседания глав Минобороны стран-членов НАТО в Брюсселе, пишет Anadolu.

По его словам, Анкара с самого начала придает особую значимость вопросам территориальной целостности Украины. Хулуси Акар подчеркнул, что Анкара продолжает многосторонние шаги по ситуации в Украине, предпринимая усилия по скорейшему прекращению огня в этой стране.

«Подталкиваем стороны к использованию переговорных рычагов, так как налицо ухудшение гуманитарной ситуации. Турция продолжает усилия по дипломатическому урегулированию кризиса», - сказал он.

Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что на этой неделе провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу. «Радует близость нашей позиции и позиции господина Шойгу по вопросам скорейшего прекращения огня», - отметил он.