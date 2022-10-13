Новый бизнес-кредит от Mugan Bank: Финансирование заказов

C целью поддержки развития бизнеса малых и средних предпринимателей, оказания им финансовой помощи в этом направлении Mugan Bank представляет новый бизнес - «Финансирование заказов».

«Финансирование заказов» помогает избежать финансовых обязательств и денежных потоков, возникающих между продавцом и покупателем, а также способствует быстрому развитию бизнеса. Юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Азербайджана и реализующие товары и услуги по официальному договору со своими покупателями, могут обратиться за необходимым финансированием в целях исполнения заказов, полученных по договору, услуге или ордеру на поставку.

Другие особенности кредита «Финансирование заказов»:

- Лимит финансирования: 30 000 AZN – 1 000 000 AZN

- Срок: до 6 месяцев

- Льготный период: 5 месяцев

- Годовая процентная ставка: от 30 000 AZN до 250 000 AZN 14-16%; от 250 000 AZN до 1 000 000 AZN 12 - 14%.

ОАО Mugan Bank начало свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиала и 10 отделений ОАО Mugan Bank оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. Дополнительную информацию об услугах и продуктах Mugan Bank можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.