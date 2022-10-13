Ульвия Худиева, собкор 13:17

По сравнению с прошлыми годами фундук в Азербайджане в этом году серьезно подешевел. Товар, который еще год назад предлагался по цене 4,5 маната за килограмм, в настоящее время продается за два, в лучшем случае за 2,5 маната. Потребители, конечно, довольны, вот только низкие цены наносят серьезный ущерб фермерам, выращивающим фундук. Как рассказали haqqin.az загатальские фермеры, вырученных от продажи денег хватает только на то, чтобы рассчитаться с рабочими. В Загатале, Балакене и в Кахском районе фундук в начале сентября продавался по 2,7 маната за килограмм, а к концу месяца цена упала до двух манатов. В настоящее время килограмм фундука на региональных рынках колеблется в пределах 2-2,2 маната, а в Баку в зависимости от качества продается за 4-5 манатов за килограмм.

Как известно, родиной фундука в Азербайджане традиционно считается Загатала. В некоторых селах этого района его выращивание является основным источником доходов местного населения. Загатальский фермер Вугар Байрамов, который много лет занимается выращиванием фундука, рассказал нам, что в этом сезоне цены на него резко упали. По словам фермера, чтобы покрыть расходы, фундук надо продавать не дешевле, чем по 3 маната за килограмм. Однако из-за удорожания удобрений в несколько раз себестоимость выращивания фундука как минимум удвоилась. «В этом году наши надежды не оправдались, - жалуется Байрамов. – Так что зимой без доходов от продажи нам будет сложно прокормить свои семьи». По словам нашего собеседника, фабрики тщательно проверяют чуть ли не каждый орех и покупают только самые качественные. При этом фундук с тонкой скорлупой, то есть наиболее пригодный для переработки, в лучшем случае покупают по 2,7 маната за килограмм. «Затраты на удобрения, рабочую силу, орошение и опрыскивание увеличились, - сокрушается один из фермеров. - Фундук – продукт, который требует кропотливого труда. Если за ним не ухаживать как следует, то об урожае можно забыть лет на пять. В этом году наши усилия пропали даром…»

Как сообщил Шабан Мустафаев, житель села Ашагы Тала Загатальского района, в настоящее время фундук предлагается по цене 2-2,4 маната за килограмм. В то время как средняя стоимость удобрений на его выращивание составила уже 90 манатов. В селе Амирджан Гахского района большинство жителей также зарабатывают на жизнь выращиванием фундука. По словам местного жителя Кямрана Мусаева, погодные условия в этом году были благоприятными, а урожайность - высокой. Но фундук тем не менее покупают не дороже, чем за 2,5 маната, а такая цена фермерам невыгодна. «В прошлом году рабочему за сбор фундука мы платили 14 манатов в день, в этом году – уже 22 маната, - жалуется Мусаев. - За обработку и сбор урожая с четырех гектаров земли мы только рабочим заплатили по 2 500 манатов. Получается, что сбор одного килограмма фундука стоит около 70 копеек». По словам фермера, в прошлом году очищенный фундук покупали по 9,4 маната за килограмм, а в этом цена стартовала с 7,7, после чего упала до 7,3 маната. «До прошлого года мы хранили очищенный фундук в лучших комнатах своих домов как самых дорогих гостей, - признался Кямран Мусаев. – А сегодня из-за низких цен фундук «впал в немилость» и мы храним его в подвалах и на складах».