Лукашенко заявил о режиме повышенной опасности в Беларуси

Режим повышенной террористической опасности введен в Беларуси. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в кулуарах саммита СНГ.

"В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной (с РФ) группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации", - отметил Лукашенко, которого цитируют российские СМИ.