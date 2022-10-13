Байрамов: Армения должна выполнять свои обязательства

Сообщается, что на встрече Байрамов назвал двустороннюю встречу по мирному соглашению 2 октября в Женеве, на которой Баку представил Армении основные элементы мирного соглашения и четырехстороннюю встречу в Праге 6 октября, где Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании и уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга, «прогрессом в направлении подписания соглашения».

На встрече также состоялся обмен мнениями по различным направлениям нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Министр Джейхун Байрамов отметил, что важно начать практическую работу по открытию коммуникаций на основе прогресса, достигнутого в ходе переговоров в трехсторонней рабочей группе. Сообщается, что комиссии по делимитации уже созданы, на данный момент проведено два заседания. Было доведено до сведения, что третью встречу планируется провести в ближайшее время. Было заявлено, что Азербайджан выступает за проведение работы в этом процессе по конкретным направлениям.

Министр обратил внимание на важность комплексной реализации трехсторонних заявлений. В этом плане Байрамов подчеркнул необходимость выполнения невыполненных Арменией пунктов заявлений, в связи с чем упомянул закладку Арменией мин на территории Азербайджана и непредоставление Арменией карт минных полей в полном объеме, назвав это серьезной проблемой.

Главы МИД трех стран также обменялись мнениями по другим гуманитарным вопросам, способствующим процессу нормализации.