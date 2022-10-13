Эрдоган: с открытием Зангезурского коридора нет проблем

В вопросе открытия Зангезурского коридора нет никаких проблем. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu.

Он напомнил, что встретился с главами Азербайджана и Армении на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге.

«Мы провели встречу в узком формате с участием Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Провели также встречу с участием делегаций. Я не вижу никаких проблем и в вопросе Зангезурского коридора», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.