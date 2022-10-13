Эрдоган выбрал место для газового хаба

Наиболее удобным местом для совместного газового хаба с Россией, создание которого предложил президент России Владимир Путин, является регион Тракья на северо-западе Турции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu.

«Для газового хаба будет определено наиболее подходящее место. У Турции уже есть газовый хаб, который работает для удовлетворения внутренних нужд. Ну а новый хаб будет нацелен на международные поставки. Министерство энергетики и природных ресурсов Турции и российские ведомства проведут совместную работу и представят нам итоги, после чего будут предприняты конкретные шаги. Никаких задержек не планируем», - сказал он журналистам.

Он заверил, что министерству энергетики и природных ресурсов Турции и соответствующим ведомствам с российской стороны поручено проработать совместные шаги в данном направлении.