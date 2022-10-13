Баку ответил Макрону

«Мы отвергаем необоснованные обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Азербайджана. Однобокие высказывания президента Франции против Азербайджана, рассчитанные на внутреннюю аудиторию и открыто защищающие Армении, неприемлемы». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Президент Франции - тот глава государства, который не сказал ни слова о почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий, незаконной деятельности на этих землях, грубом нарушении территориальной целостности Азербайджана и прав сотен тысяч азербайджанцев, пренебрежении фундаментальными принципами международного права, невыполнении резолюций СБ ООН, несмотря на то, что его страна являлась сопредседателем Минской группы. Президент Франции, к сожалению, до сих пор молчит о невыполнении Арменией положений Трехстороннего заявления, а также о том, что, закладывая мины на территории Азербайджана, она угрожает безопасности в регионе.

Азербайджан, в свою очередь, принимая во внимание невозможность работы Минской группы, не отказался от посреднических инициатив президента Франции в процессе нормализации отношений между двумя странами, и на сегодняшний день при посредничестве Макрона состоялись четырехсторонние встречи 4 февраля 2022 года и 6 октября 2022 года. Однако взгляды, высказанные президентом Франции в отношении Азербайджана, ставят под сомнение нейтральность и беспристрастность его посреднических усилий.

На фоне усилий Азербайджана по обеспечению мира, стабильности и развития в регионе и нормализации отношений на основе соблюдения принципов международного права односторонняя позиция Франции и беспочвенные обвинения заставляют пересмотреть посреднические усилия этой страны", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.