Акар рассказал о ситуации с F-16

Турция стремится решить проблемы с поставками F-16 из Соединенных Штатов, однако у Анкары есть альтернативы. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет Anadolu.

«Мы рассчитываем, что этот вопрос будет решен за счет постоянных контактов с нашим стратегическим партнером и союзником - США», - сказал глава ведомства. Он подчеркнул, что Министерства обороны Турции и США постоянно поддерживают контакты.

Акар отметил важность наличия у Турции сильных военно-воздушных сил для региональной стабильности и силы НАТО. «Мы стремимся как можно скорее положительно решить вопрос с F-16. Однако альтернативы есть», - сказал министр.