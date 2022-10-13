Чавушоглу: Нет проекта соглашения с Арменией

В настоящий момент нет проекта соглашения с Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Наши спецпредставители встречались четыре раза. Дальнейшие встречи состоятся в Турции или Армении. Мы искренни в нормализации отношений с Арменией», - отметил глава ведомства.

По его словам, основная проблема заключается в том, что между Арменией и Азербайджаном не подписан мирный договор. «Мы предпринимаем скоординированные шаги с Азербайджаном».