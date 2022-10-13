Зеленский снова собрал военное руководство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки Верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация на фронте и планировались следующие шаги по освобождению захваченных Россией украинских территорий.

"Провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, а также обсудили возможные действия агрессора в ближайшее время. Запланировали следующие шаги по освобождению украинских земель", - цитируют украинские СМИ президента.