Армения опасается ухода ОДКБ

В Армении есть опасения, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может оставить регион или уже его оставила, но Еревану об этом не сообщают, заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.

Симонян заявил, что армянская сторона на переговорах в РФ представила данные об обстановке, а также свои ожидания в контексте возникшей ситуации.

«Я пытался понять, на самом ли деле Россия правильно воспринимает происходящее в регионе и готовится ли предпринять шаги. Российская сторона заверила, что намерена активизироваться на региональном треке. В то же время пока неизвестно, когда это произойдет», - сказал он.

По словам Симоняна, в Москве ему сделали замечание за критику ОДКБ.

«В России говорили, что я критиковал ОДКБ. Я ответил «да», потому что мы ждем от ОДКБ более решительных действий. Тут говорят о выходе Армении из состава ОДКБ. Мы же хотим понять: может, это ОДКБ планирует или уже вышло из региона, а нам просто не говорят?», – задался вопросом спикер армянского парламента.