Симонян: Азербайджан до сих пор не подписал мандат российских миротворцев

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что в ходе своего визита в Россию 9-12 октября спрашивал «у российских коллег» по поводу шагов Москвы на армяно-азербайджанской границе, но российская сторона ушла от прямого ответа, пишут армянские СМИ.

«Есть разные разговоры о форматах, которые предлагает Россия. Мы, можно сказать, дали согласие на все форматы. Это Азербайджан до сих пор не подписал мандат российских миротворцев в Карабахе. И какова реакция российской стороны?», - спросил Симонян.