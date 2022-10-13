Украинская армия продолжает наступление на юге и востоке страны. Тем временем российские войска пытаются сломить оборону ВСУ в районе Бахмута (город в Донецкой области Украины). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным карты, Вооруженные силы Украины проводят наступательные действия в районах Харьковской и Херсонской областей. На Харьковском направлении наступление ВСУ развивается в двух местах, на Херсонском - в трех. На юге основное наступление украинских бойцов проходит вдоль правого берега Днепра.

Что касается россиян, то они пытаются прорвать оборону ВСУ в Бахмуте. У россиян есть частичные успехи.

По данным ISW, украинские войска укрепили свои позиции на северо-востоке Харьковской области и постепенно продвигаются к городу Сватово. Тем временем россияне имеют успехи в продвижении к Бахмуту Донецкой области.