Китай получит больше газа из страны в Центральной Азии

Китай получит почти в два раза больше газа после сдачи в эксплуатацию четвертой ветки газопровода Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай. Экспорт вырастет до 65 млрд кубометров в год, пишет "Нейтральный Туркменистан".

Сейчас газопровод состоит из 3 веток, поэтому в 2021 году Туркменистан экспортировал в КНР 34 млрд кубометров газа. Он был крупнейшим поставщиком сырья в страну.

С введением в эксплуатацию четвертой нитки Туркменистан сможет увеличить экспорт газа в Китай в 1,9 раза. Помимо этого, Ашхабад и Пекин договорились начать разработку второй очереди месторождения Galkynys.