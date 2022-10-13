В Армении недоумевают: почему не выполняются обязательства?

Спикер МИД Армении Ален Симонян ответил на вопросы местных журналистов о том, почему Ереван не созвал Совет ОДКБ, (что 13 октября предложил Лавров), пишут армянские СМИ.

«Даже если упреки в адрес армянской стороны уместны, то нужно понять, что Ереван помимо всего этого еще и напрямую обратился к Москве в рамках двустороннего договора от 1997 года», - сказал он, сам задавшись вопросами, «Где выполнение обязательств, предусмотренных армяно-российским договором? Где реакция, с чем связано молчание?».