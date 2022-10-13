Евросоюз отправит новые миллиарды Украине

Евросоюз может предоставить Украине обещанные 5 млрд евро, входящие в пакет финансовой помощи, по которому ЕС должен передать Киеву 9 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в ближайшие дни ЕС выделит Украине 2 млрд евро, а затем еще 2,5 млрд евро во второй половине ноября. Еще 500 млн евро планируется выделить украинской столице в декабре.

Страны Евросоюза не смогли согласовать точный график выплат из-за разногласий.