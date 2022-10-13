В Сирии археологи обнаружили древнюю мозаику, на которой изображены воины и амазонки, вступившие в битву за Трою. Об этом сообщает Associated Press.

Уникальную мозаику нашли в сирийском городе Растан, расположенном в северном районе Хомсе. Ее площадь насчитывает около 120 квадратных метров.

«Мы не можем идентифицировать тип здания, в котором находилась эта мозаика. Была ли это общественная баня или что-то другое, мы не знаем. Раскопки еще не закончены», - рассказал исполнительный директор сирийского Департамента исследовательских работ, доктор Хуман Саад.

Ученые предполагают, что объект создали мастера Древнего Рима. Они показали сцены из Древней Греции и Троянской войны. На освобожденных из-под земли фрагментах изображены столкновения древнегреческих воинов и защитников города-государства. Солдаты показаны с саблями и щитами, на которых написаны их имена. Кроме того, на мозаике можно идентифицировать амазонок.