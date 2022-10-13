Ильхам Алиев о судьбе армян Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), затронул вопрос армянского населения Карабахского региона Азербайджана.
«На встрече в Праге также у нас был обмен мнениями по этому вопросу. Наша позиция ясная, четкая. Карабах – это Азербайджан. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Мы ни с одной стороной не собираемся обсуждать свои внутренние вопросы. И насколько я понял по итогам встречи в Праге, эта тема не вызывала никаких разночтений между всеми участниками четырехсторонней встречи», - указал президент Ильхам Алиев.