Пашинян: ОДКБ не существует

Страны СНГ должны ответить на ряд вопросов до получения организацией статуса наблюдателя, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Астане.

«Перед принятием решения считаю важным определиться по следующим вопросам. Признает ли ОДКБ государственные границы стран СНГ, установленные в 1991 году основополагающими документами СНГ? Это важный вопрос, так как речь идет о зоне ответственности ОДКБ и, позвольте сказать, о функциональности самой организации. Если опираться на интерпретации, согласно которым между странами СНГ не существует границ, поскольку эти границы не делимитированы, это значит, что зона ответственности ОДКБ не определена, то есть ее не существует. А это размывает функционал ОДКБ», - сказал Пашинян.