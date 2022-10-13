В Минздраве обсудили сотрудничество с ВОЗ

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с главой представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в нашей стране Ханде Харманджи, сообщили в ведомстве.

В ходе встречи, прошедшей в конструктивной и дружественной атмосфере, состоялись обсуждения по реализации совместных проектов в будущем (разработка совместной Стратегии для программ иммунизации в Азербайджане на период 2024-2025-е годы; усовершенствование информационных систем здравоохранения, поддержка успешных мероприятий, связанных с глобальной пандемией COVID-19; создание совместной группы готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения; сотрудничество по укреплению первичной медико-санитарной помощи и др).

Открывая встречу, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что наша страна придает большое значение сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения: «За прошедший период проделана значительная работа в контексте взаимного сотрудничества, успешно реализован ряд проектов на региональном и глобальном уровнях».

Министр также подчеркнул, что укрепление первичной медико-санитарной помощи составляет основу всеобщего медицинского обслуживания. Было отмечено, что министерством предпринимаются важные шаги в направлении перехода на электронный документооборот, использования цифровых и инновационных технологий в системе здравоохранения, что позволит обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения.

Подчеркнув многолетний опыт экспертов ВОЗ в области общественного здравоохранения, Теймур Мусаев отметил важность динамичного сотрудничества по созданию в регионах страны института семейного врача.

Коснувшись вопроса о пандемии COVID-19, Теймур Мусаев подчеркнул, что наша страна постоянно поддерживает деятельность Всемирной организации здравоохранения, связанную с пандемией коронавируса, и поблагодарил представительство организации в Азербайджане за вклад в укрепление сотрудничества между Азербайджаном и ВОЗ.

Выразив признательность за теплый прием, глава офиса ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи выразила надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества.

Коснувшись вопроса о Европейской повестке дня в области иммунизации на период до 2030 года, Х.Харманджи подчеркнула, что Программа иммунизации укажет новое направление для борьбы с неравенствами в охвате вакцинацией внутри стран и между ними. Глава представительства ВОЗ, подчеркнув многолетнее тесное сотрудничество Азербайджана со Всемирной организацией здравоохранения, выразила готовность ВОЗ всячески содействовать укреплению первичной медико-санитарной помощи.