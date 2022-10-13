Зангиланский аэропорт стал международным

Зангиланскому аэропорту присвоен международный статус. В связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, учитывая согласованные предложения Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и ЗАО “Азербайджанские Авиалинии”, присваивается международный статус Зангиланскому аэропорту, строительство которого завершено, отвечающему соответствующим стандартам для выполнения международных рейсов.

МИД Азербайджана поручено направить в соответствующие международные организации информацию о присвоении Зангиланскому аэропорту международного статуса, отмечается в распоряжении.