В Украине рассказали, сколько ракет осталось у России

Россия израсходовала две трети своих ракет, но она еще имеет в запасе более 600 ракет разных типов. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter-аккаунте.

"Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по поражению военных объектов", - написал он.

По информации оборонного ведомства, в начале войны у России было 900 ракет для "Искандеров", а осталось 124 ракеты. Также в арсенале России было 500 ракет типа "Калибр" морского базирования и 444 крылатых ракеты типа Х-101 и Х-555. Осталось 272 и 213 соответственно. Алексей Резников не уточнил, откуда у его ведомства данные по количеству ракет.