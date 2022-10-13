Чавушоглу о будущих переговорах Турции и Армении

Переговоры о нормализации двусторонних отношений Анкары и Еревана будут проходить на территории Турции и Армении, а не в третьих странах. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает TRT Haber.

«Мы обсуждаем действия, которые необходимо предпринять для нормализации отношений, и совершаем определенные шаги. В дальнейшем переговоры будут проводиться в Турции и Армении. Мы искренни в вопросе нормализации с Арменией и координируемся в этом вопросе с Азербайджаном», - сказал министр журналистам.