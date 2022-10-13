В августе 2021 года наша команда покинула мировую табель о рангах. Это было связано с тем, что на тот момент сборная Азербайджана на протяжении восьми лет не провела ни одного официального матча. А так как в рейтинге учитываются результаты последних восьми лет, то наша команда оказалась вне его.

Летом этого года сборная Азербайджана сыграла на чемпионате Европы среди малых стран, где заняла 4-е место. Благодаря этому выступлению наша команда вернулась в рейтинг FIBA. С 78,5 очка Азербайджан занимает 112-е место среди 163 стран.