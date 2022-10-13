Председателя партии-драчуна будут судить

Завершено предварительное следствие по уголовному делу председателя партии Граждан и развития Али Алиева, обвиняемого в избиении сокамерника в Бакинском следственном изоляторе.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Сабунчинский районный суд. Дело ведет судья Анар Рзаев. Подготовительное заседание суда назначено на 27 октября.

Согласно обвинительному акту, Алиев избил Забита Назарова, находившегося с ним в одной камере, нанеся ему телесные повреждения.

Председателю партии предъявлено обвинение по статье 127.2.3 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью общеопасным способом или с хулиганским умыслом).

Напомним, что Али Алиеву предъявили обвинение в клевете по статье 147.1 Уголовного кодекса на основании жалобы подполковника Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, выживших при крушении вертолета Госпогранслужбы Ми-17 30 ноября 2021 года, и приговорили к 5 месяцам лишения свободы.

Позже решением Ясамальского районного суда - по жалобе капитана Адилова - Алиев был приговорен еще к 5 месяцам заключения.

В последний раз председатель партии привлекался к суду по жалобе бывшего председателя Бинагадинской районной организации ЙАП Рамиза Гоюшова.

Али Алиев был признан виновным по статье 148 (оскорбление) Уголовного кодекса и приговорен к 6 месяцам лишения свободы.