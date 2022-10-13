Сейчас стало известно, что он был похищен и вывезен в Турцию неизвестными личностями в черных масках. По сообщениям турецких СМИ, исчезла и семья Угура Демирока.

Турецкий бизнесмен Угур Демирок, занимавшийся продажей медикаментов в Баку, 38 дней назад без вести пропал по дороге на работу, после чего бизнесмена объявили в розыск. Турецкие СМИ сообщают, что предприниматель подозревается в принадлежности к террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETО).

Бизнесмен вышел из дома утром 6 сентября и направился в свой офис, находящийся неподалеку от станции метро «Халглар Достлугу». В полдень из офиса ему позвонили домой и сказали, что Демирок не вышел на работу. Его жена Нурдан, которая занималась торговлей медикаментами вместе с супругом, отправилась на поиски мужа. Внедорожник BMW, принадлежащий бизнесмену, обнаружили возле офиса. Двери были открыты. Сотрудник ближайшей автомойки сообщил, что Демирока выволокли из машины люди в черных масках. Один из них наклонил голову бизнесмена, а двое других взяли его под руки, посадили в микроавтобус с черной пленкой на окнах и увезли в неизвестном направлении.

На видеозаписи, заснятой камерами видеонаблюдения, видно, что примерно за 5 минут до появления машины Демирока по прилегающей к офису улице проехал легковой автомобиль, за которым последовал человек в штатском, разговаривавший по телефону. Около 08:50 появилась машина турецкого бизнесмена, а вслед за ней на улицу выехал микроавтобус с черной пленкой на окнах и еще один автомобиль. Само задержание Демирока произошло за пределами видимости камер. Предполагается, что злоумышленники заранее перекрыли противоположную сторону улицы, чтобы бизнесмен не смог проехать на машине.

Нурдан Демирок изначально предполагала, что ее супруга похитили члены преступной группировки, однако, когда она в третий раз обратилась в местное отделение полиции, женщине сказали, что ее муж «уехал в Турцию», но никакой дополнительной информации не дали. Нурдан заявила, что ее супруг не брал с собой паспорта, а в Турцию его могли вывезти насильно. Тем не менее добиться от полиции дополнительной информации женщине так и не удалось.

Нурдан сообщила о случившемся членам семьи мужа, проживающим в Турции. Отец бизнесмена Дурсун Демирок вместе с младшим сыном отправились в Анкару и написали заявление в прокуратуру о том, что в Баку пропал Угур Демирок. На основании этого заявления их направили в отделение полиции по работе с пропавшими без вести, где один из полицейских провел поиск по базе данных.

«С вашим родственником все хорошо, причин для беспокойства нет», - сказал он брату бизнесмена. Оказалось, что Угур Демирок находится в турецкой тюрьме.

Не успели члены семьи Демирока покинуть отделение, как им позвонил сотрудник полиции и спросил буквально следующее: «Откуда вы знаете, что Угур Демирок был вывезен из Азербайджана в Турцию?»

Отец бизнесмена ответил, что написал об этом в своем заявлении. Отцу с сыном велели вернуться в полицейский участок.

«Откуда вы знаете, что его привезли сюда? – спросил их начальник полицейского отдела. – Он был объявлен в розыск, является членом FETO. Да и вы, скорее всего, тоже».

Вопрос об Угуре Демироке был поднят в парламенте Турции два дня назад. Омер Фарук Гергерлиоглу, депутат от курдской партии HDP, заявил, что бизнесмен был похищен MIT и доставлен в Турцию.

Следует отметить, что вышеописанный случай не является исключительным. Турецкие спецслужбы и раньше задерживали гюленистов во многих зарубежных странах, в том числе в Азербайджане, и вывозили их в Турцию в рамках подобных секретных операций. После попытки военного переворота 2016 года секта Фетхуллаха Гюлена была объявлена в Турции вооруженной террористической организацией. Все члены этой организации, а также те, кто оказывают ей помощь в любой форме, обвиняются в терроризме.