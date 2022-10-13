Путин рассказал, зачем понадобилась мобилизация

В подразделениях ВС России уже находятся 33 тысячи мобилизованных, среди них 16 тысяч в частях, которые привлекаются к боевым задачам, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

«Линия соприкосновения - 1 100 километров, поэтому держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. С этим связана мобилизация», - сказал он.