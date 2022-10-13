В России назвали объем перекачки газа через Турцию
Через Турцию в Европу может поступать около 63 млрд кубометров российского газа. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на полях форума «Российской энергетической недели», пишут российские СМИ.
Он сообщил, что сейчас из российско-турецких проектов действует «Голубой поток» и построено две нитки «Турецкого потока», одна из них предусмотрена для экспорта в другие страны.
Александр Новак напомнил, что в свое время, когда планировался «Южный поток» (нереализованный проект – ред.), предполагалось протянуть четыре нитки общей мощностью порядка 63 млрд кубометров газа.
«Это тот потенциал, который может быть использован через Черное море, через Турецкую Республику для поставок газа европейским потребителям при условии, что будет обеспечена надежная и безопасная эксплуатация соответствующих газопроводов. Если такая потребность будет, все стороны будут заинтересованы, то я думаю, такой проект можно рассмотреть», - сказал вице-премьер.
Он уточнил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на газ, потому что в этом случае более быстрыми темпами внедряются альтернативные, возобновляемые источники энергии.