В России назвали объем перекачки газа через Турцию

Через Турцию в Европу может поступать около 63 млрд кубометров российского газа. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на полях форума «Российской энергетической недели», пишут российские СМИ.

Он сообщил, что сейчас из российско-турецких проектов действует «Голубой поток» и построено две нитки «Турецкого потока», одна из них предусмотрена для экспорта в другие страны.

Александр Новак напомнил, что в свое время, когда планировался «Южный поток» (нереализованный проект – ред.), предполагалось протянуть четыре нитки общей мощностью порядка 63 млрд кубометров газа.