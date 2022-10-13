Путин заявил, что в «ударах по Украине нет необходимости»

В настоящее время «нет необходимости» в новых массированных ударах по Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

По его словам, сейчас перед Вооруженными силами России «стоят другие задачи».

Путин также отметил, что Россия «не ставила задачу» уничтожать Украину.

«То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы позже, но в худших для нас условиях, вот и все... Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины», - заявил он.