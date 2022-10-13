В грузинском городе Мцхета прошло открытое первенство Грузии по гребле на байдарках и каноэ. Всего в турнире, в котором наряду со страной-организатором приняли участие команды Азербайджана и Армении, приняли участие 50 спортсменов. Нашу страну на этих соревнованиях представляли пять молодых гребцов под руководством тренера Мирназима Джавадова.

Джейхун Велиханов и Руфат Рагимов завоевали серебряные медали в гребле на 200 метров на байдарке-одиночке. Такой же результат показал Эльмир Мамедов на дистанции 200 метров на каноэ. На дистанции 200 метров на байдарках-двойках Рамиль Мустафаев и Руфат Рагимов также заняли второе место.