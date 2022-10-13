Для экс-водителя Чингиза Мансимова потребовали 13 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Шахина Фаталиева, бывшего водителя покойного Чингиза Мансимова, экс-советника главы «Азеригазбанка», и подельника Фаталиева Ильхама Гасымова.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе процесса прокурор потребовал приговорить Фаталиева к 13, а Гасымова к 7 с половиной годам лишения свободы.

Суд продолжится 21 октября.

Согласно обвинительному акту, Шахин Фаталиев, более 20 лет работавший водителем Чингиза Мансимова, получил от своего шефа доверенность на ведение юридических процедур, так как сам Мансимов регулярно выезжал лечиться за границу. Оказанным доверием Фаталиев злоупотребил и тайно продал квартиру, дачу и автомобиль потерпевшего. Одна из «захваченных» квартир была зарегистрирована на знакомого мошенника, Ильхама Гасымова.

Потерпевший Чингиз Мансимов некоторое время назад скончался. Дочь покойного подала гражданский иск к обвиняемым на 700 тысяч манатов.