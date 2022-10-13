Турция и Армения не договорились

Ереван и Анкара не достигли договоренности о проведении следующих встреч спецпредставителей, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, которого цитируют армянские СМИ.

По его словам, в ходе встречи Пашиняна и Эрдогана в Праге были лишь внесены различные предложения, включая открытие границы для владельцев диппаспортов, а также достигнута договоренность по обсуждению этих предложений в рабочем порядке.