Лукашенко: Польша провоцирует США

Польша провоцирует Соединенные Штаты на "телодвижения в плане ядерного оружия". Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишут российские СМИ.

"Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас – США – на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков", - сказал он.

По мнению белорусского лидера, ядерное оружие должно находиться на складах там, где оно есть. "Потому что, если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу, начнется цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", - подчеркнул Лукашенко.