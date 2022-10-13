Путин о столкновении с НАТО

Введение войск НАТО в прямое столкновение с российской армией будет очень опасным шагом, который может привести к глобальной катастрофе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане, пишут российские СМИ.

«В любом случае введение каких-либо войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией - это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума, у тех, кто говорит об этом, хватит, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать», - сказал он.