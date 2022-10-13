Футбольный турнир сельских команд Баку набирает обороты

15 и 16 октября состоятся матчи 2-го тура футбольного тура среди команд сел и поселков Баку.

Соревнование, организованное Министерством молодежи и спорта и Bakı Abadlıq Xidməti при поддержке АФФА, стартовало на прошлых выходных. В нем участвуют 32 команды в возрасте 11-12 лет, которые поделены на восемь групп по принципу расположения поселков. Команды представляют Сураханский, Хазарский, Сабунчинский, Апшеронский, Бинагадинский, Низаминский и Хатаинский районы Баку.

Главной целью турнира является развитие футбола, пропаганда здорового образа жизни, поиск талантливых футболистов. Турнир также несет в себе задачу достижения массовости в этом виде спорта. В турнире принимают участие более 350 детей 2010-2011 годов рождения.

Матчи будут транслироваться в прямом эфире на Youtube-канале Министерства молодежи и спорта.