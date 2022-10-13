Великобритания меняет министра финансов

Министр финансов Великобритании Квази Квартенг ушел в отставку с поста, на который он был назначен 38 дней назад. План восстановления экономики, который он разработал вместе с премьер-министром Лих Трасс привел к хаосу на фондовом рынке и падению фунта до рекордно низкой отметки, пишет Forbes.

«Вы попросили меня уйти с поста канцлера казначейства в вашем правительстве, и я согласился», — говорится в его письме Лиз Трасс, которое он опубликовал в Twitter.

Сообщается, что новым министром финансов назначен Джереми Хант.