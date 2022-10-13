Путин рассказал о постоянном контакте с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о его поездке на саммит G20 в Индонезии еще не решен, однако российская сторона будет принимать в нем участие. Об этом пишут российские СМИ.

"Окончательно не решен еще вопрос о моей поездке туда (на саммит G20 – ред.). Но Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате - мы еще подумаем", - сказал он журналистам.

Российский лидер не подтвердил прямые переговоры с лидерами других государств - участников саммита G20. По его словам, пока речи об этом не идет.

"О каких-то прямых переговорах с кем бы то ни было из участников "двадцатки" пока речи никакой нет. С некоторыми из них мы находимся в постоянном контакте, как вы знаете. Вот только что говорили о позиции Турции, турецкого президента (Реджепа Тайипа Эрдогана – ред.). Турция тоже входит в "двадцатку", мы с ним в постоянном контакте находимся. С некоторыми коллегами тоже. С президентом Соединенных Штатов (Джо Байденом - ред.) такие вопросы не обсуждались", - сказал Владимир Путин.