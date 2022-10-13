Украина прекратила действие протокола с РФ по реэкспорту товаров

Украина прекратила действие протокола с Россией по реализации Соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие протокола между правительством Украины и правительством РФ по реализации Соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт в двусторонних отношениях между Украиной и РФ", - написал он.

Мельничук отметил, что протокол был подписан 15 апреля 1994 года.