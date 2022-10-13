Путин полностью развернулся в сторону Турции и Ирана взгляд из Москвы
К 2010-м годам Владимир Путин сформировал стратегию замены андроповских газовых сетей через Украину на маршруты Северного и Южных потоков. Этой задаче были подчинены самые серьезные дипломатические ресурсы. Буквально за несколько последних месяцев Россия была вытеснена с северных газовых маршрутов, а ставка на Германию не оправдала себя. В связи с этим Москва вынуждена в еще большей степени, чем раньше, ориентироваться на юг – в сторону Турции и Ирана.
Черноморский маршрут
В ходе форума "Российская энергетическая неделя" Путин и руководство "Газпрома" предложили создать площадки торговли газом на границе Турции и ЕС, удвоив мощности "Турецкого потока".
Показательно, что вопрос создания биржевой площадки для торговли российским газом на границе с ЕС поднимался Турцией еще в 2015 году, но эти обсуждения были свернуты по настоянию "Газпрома". Теперь же, на новом историческом этапе, к ним возвращаются опять.
Как к данному предложению отнесутся в Турции, станет понятно после анализа встречи Путина и Эрдогана на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Первые заявления Путина и Эрдогана говорят об их единодушии в подходе к вопросам газоснабжения.
Тем не менее, существует серьезная техническая проблема, связанная со строительством дополнительных веток "Турецкого потока", потому что основные работы, связанные с объектами морской инфраструктуры в Европе, осуществлял швейцарский оператор Allseas. Из-за санкций США, наложенных на все новые экспортные газопроводы из РФ, привлечение данного оператора больше не представляется возможным. Турция и Россия, конечно же, смогут осуществить строительство, но теперь это вопрос времени. Позитивному решению проблемы способствует то, что подводящие мощности к Анапе в том месте, где трубы уходят в Черное море, "Газпром" учитывал еще в первом сценарии "Южного потока" (4 ветки мощностью 63 млрд кубометров газа в год).
Еще одно предложение, касающееся черноморских портов на юге РФ, связано с задуманным расширением портовых терминалов России на 40 млн тонн экспортируемой нефти в год. Этот проект создаст альтернативу нефтяным поставкам в Европу по нефтепроводу "Дружба". Данная инновация касается следующих портов: Новороссийск и Туапсе в Черном море, Приморск и Усть-Луга на Балтике, терминалы в Козьмино (порт Находка) на Дальнем Востоке. Такой маневр даст возможность переориентировать нефтяные потоки на Средний Восток, Африку и Азию. Однако и здесь все упирается в сроки: для осуществления инновационных работ потребуется не менее двух лет.
В контексте обсуждаемых проблем важно учитывать интересы Турции, поскольку расширение экспортных возможностей нефтяных терминалов в Новороссийске будет стимулировать продвижение строительства канала "Стамбул". Десять лет назад, когда Эрдоган впервые заявил о канале-дублере Босфора, многие посчитали его идею "безумной". Однако сейчас 45-километровый канал "Стамбул" стоимостью 20 миллиардов долларов приобрел вполне реальные очертания, ведь через него смогут ходить танкеры класса VLCC водоизмещением до 320 тысяч тонн.
Каспийский маршрут и своп-проекты
В августе Россией и Ираном был подписан меморандум на 40 миллиардов долларов о строительстве ниток магистрального газопровода (маршрут пока что неизвестен) и установок для производства СПГ. Вероятно, речь может идти о системе реверса и линиях новых газопроводов вдоль Каспия. Особую роль здесь приобретают возможности транзита через Азербайджан и Туркменистан, позволяющие осуществлять схемы своповых поставок.
Понятно, что в финансовом и техническом плане новое масштабное строительство южной магистральной инфраструктуры в военное время – дело куда более сложное, чем осуществление аналогичного проекта в европейских странах. Тем не менее, следует полагать, что проект все-таки будет воплощен.
Вовлеченность каспийских государств в процесс экспорта российских углеводородов серьезно повлияет на геоэкономический расклад в данной части Евразии, охватывающей территорию от Черного моря до Персидского залива…