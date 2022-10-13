К 2010-м годам Владимир Путин сформировал стратегию замены андроповских газовых сетей через Украину на маршруты Северного и Южных потоков. Этой задаче были подчинены самые серьезные дипломатические ресурсы. Буквально за несколько последних месяцев Россия была вытеснена с северных газовых маршрутов, а ставка на Германию не оправдала себя. В связи с этим Москва вынуждена в еще большей степени, чем раньше, ориентироваться на юг – в сторону Турции и Ирана.

Черноморский маршрут

В ходе форума "Российская энергетическая неделя" Путин и руководство "Газпрома" предложили создать площадки торговли газом на границе Турции и ЕС, удвоив мощности "Турецкого потока".

Показательно, что вопрос создания биржевой площадки для торговли российским газом на границе с ЕС поднимался Турцией еще в 2015 году, но эти обсуждения были свернуты по настоянию "Газпрома". Теперь же, на новом историческом этапе, к ним возвращаются опять.

Как к данному предложению отнесутся в Турции, станет понятно после анализа встречи Путина и Эрдогана на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Первые заявления Путина и Эрдогана говорят об их единодушии в подходе к вопросам газоснабжения.

Тем не менее, существует серьезная техническая проблема, связанная со строительством дополнительных веток "Турецкого потока", потому что основные работы, связанные с объектами морской инфраструктуры в Европе, осуществлял швейцарский оператор Allseas. Из-за санкций США, наложенных на все новые экспортные газопроводы из РФ, привлечение данного оператора больше не представляется возможным. Турция и Россия, конечно же, смогут осуществить строительство, но теперь это вопрос времени. Позитивному решению проблемы способствует то, что подводящие мощности к Анапе в том месте, где трубы уходят в Черное море, "Газпром" учитывал еще в первом сценарии "Южного потока" (4 ветки мощностью 63 млрд кубометров газа в год).