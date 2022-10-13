Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава исполнительной власти Самухского района Али Годжаев осмотрели малые хозяйства, созданные для ветеранов Отечественной войны в Самухе в рамках программы самозанятости.

Были посещены цех по восстановлению и ремонту автомобильных шин, открытый для Фуада Гараева, и автомойка, открытая для Нихада Гулиева.

В Министерстве отметили, что дела, связанные с трудоустройством членов семей шехидов и участников войны, рассматриваются в первоочередном порядке. Более 15 тысяч членов семей шехидов и ветеранов уже приняли участие в программах активного трудоустройства, в том числе более 8 с половиной тысяч человек в программе самозанятости.