Россия вложила в Азербайджан 6.3 миллиарда долларов

Общий объем инвестиций России в Азербайджан на начало 2022 года составил 6,3 миллиарда долларов, из них 5 миллиардов долларов приходятся на нефтяной сектор. Более 1000 компаний с российским капиталом в Азербайджане работают в сфере добычи и транспортировки углеводородов, химической промышленности, энергетики, нефтехимии, фармацевтики, машиностроения и грузоперевозок.

Россия также занимает пятое место среди основных инвесторов в экономику Казахстана - 6 миллиардов долларов на начало 2022 года. В Казахстане работает уже около 12 тысяч компаний с российским капиталом, несколько тысяч из них в этом году успели произвести релокацию после введения антироссийских санкций. Они реализуют проекты в энергетике, добыче и транспортировке углеводородов, химической промышленности и нефтехимии, фармацевтике, машиностроении, ИТ-отрасли, сборке автомобилей.

Заметно также, что сейчас происходит "тихий" – без лишнего озвучивания в СМИ – переход каспийской торговли на российский рубль и валюты других стран, с которыми у РФ сложились устойчивые торговые отношения. Идет процесс открытия корреспондентских счетов в банках-партнерах, происходит отладка национальных систем передачи финансовых сообщений. Сам бизнес активно отказывается от контрактов, номинированных в валютах западных стран, и переходит в национальные валюты. Все понимают риски, но этот процесс уже не остановить. Достаточно посмотреть на количество торговых миссий из российских субъектов федерации в Азербайджане и в Иране: информация о новых встречах поступает буквально каждую неделю…