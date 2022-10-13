Немецкие следователи подтвердили: «Северные потоки» подорвали

Следователи в Германии пришли к выводу, что повреждения на газопроводах «Северный поток» могли возникнуть только из-за взрывчатки, пишет немецкий портал Tagesschau.

В минувшие выходные следователям удалось сделать фотографии повреждений на магистралях с немецкого подводного беспилотника. На снимках на одной из труб видна восьмиметровая пробоина. Утверждается, что она могла возникнуть только в результате детонации взрывчатки. Подробно изучить повреждения водолазы не смогли, поскольку у них не было необходимого снаряжения для погружения на глубину 70 м.

Оба газопровода разрушены в четырех местах, на каждом — по две пробоины. Уцелела только одна нитка «Северного потока-2».

Известно, что Швеция, Дания и Германия отказались от продолжения совместного расследования утечек на «Северных потоках». Каждая страна решила заниматься этим самостоятельно.

6 октября Стокгольм объявил о завершении предварительного расследования ЧП на магистралях. В службе безопасности отметили, что полученные результаты «усилили их подозрения в серьезном саботаже». Изучив место происшествия, следователи пришли к выводу, что на газопроводах произошли взрывы.

Аварии на двух нитках «Северного потока-1» и одной нитке «Северного потока-2» произошли 26 сентября. Оператор магистралей заявил, что разрушения «носят беспрецедентный характер». Утечки выявили в исключительной экономической зоне Дании вблизи острова Борнхольм.

Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов», которые с помощью «диверсий» «приступили к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры», и назвал бенефициарами взрывов США, Польшу и Украину.