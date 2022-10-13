Служба безопасности Украины заявила, что в одном из освобожденных сел Херсонской области обнаружен склад российских боеприпасов.

В телеграм-канале украинской спецслужбы сообщается, что cклад найден в селе Большая Александровка, и в нем находилось полтысячи артиллерийских снарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", "а также больше сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин". СБУ уточняет, что боеприпасы переданы для использования Вооруженным силам Украины.

По информации СБУ, свой арсенал россияне оставили во время отступления из-за стремительного контрнаступления украинских войск на Херсонском направлении.