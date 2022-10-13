Азербайджан помог Европе компенсировать нехватку газа

По мере устранения в Европе обеспокоенности в связи с нехваткой энергии цены на природный газ снижаются.

Fitch пишет, что газохранилища в странах Европы заполнены более чем на 90%, однако норма энергетического риска остается высокой. Указывается, что Европе удалось компенсировать недостаток газа примерно в 60 млрд кубометров за счет снижения потребления и альтернативных источников снабжения (в основном LNG, а также за счет Норвегии, Азербайджана и Северной Африки).

Наряду с импортом рекордных объемов LNG заполненность газохранилищ в последние месяцы в странах ЕС выросла благодаря вызванному высокими ценами низкому потреблению.