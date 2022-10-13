Украинцы вернули контроль над 1 620 населенными пунктами
Вооруженные силы Украины вернули контроль над 1 620 населенными пунктами. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщается в украинских телеграм-каналах.
При этом Тимошенко не уточнил, входят в это число только населенные пункты, занятые украинскими войсками в ходе летне-осеннего контрнаступления, или же все населенные пункты, которые с начала войны на каком-то этапе были под контролем российских войск.
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