Священник сдал ФСБ депутата: он поставил свечку за победу Украины

В Иркутской области РФ священник сдал ФСБ депутата гордумы, который поставил свечку за Украину, пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что прихожанин был не согласен с позицией церкви, в частности, священника, который опубликовал в соцсети пост в поддержку войны России в Украине. К настоятелю храма пришел парламентарий, которому не понравилось, что церковь принимает чью-то сторону. Депутат пытался переубедить священника, однако ему это не удалось.

Mash отмечает, что парламентарий якобы заявил, что хочет видеть украинскую армию на Красной площади, поставил свечку за ее успехи и ушел. После разговора священник сразу обратился в ФСБ. Задержанный утверждает, что спорил со священником в рамках таинства исповеди. Следовательно, последний не имел права разглашать содержание разговора.